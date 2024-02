Darmian e Lautaro portano avanti l’Inter sull’Atalanta: 2-0 all’intervallo. Annullata le rete di De Ketelaere

Dopo le reti annullate a De Ketelaere e Barella,al 26′ arriva la rete che sblocca la gara di San Siro. Tutta in verticale, o quasi, l’azione dell’Inter: Lautaro trova un corridoio per Mkhitaryan, chiuso – male – da Carnesecchi. Il portiere di Gasperini, in uscita bassa al limite dell’area, non blocca e non allontana il pallone, lasciandolo lì per non toccare con le mani fuori dai sedici metri. Ci si avventa Matteo Darmian che insacca e porta il risultato sull’1-0. Al 40′ l’Inter sfiora il raddoppio con Lautaro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Appuntamento con il gol solo rimandato per il Toro. Infatti, al 47′, Lautaro palla al limite, stop, finta e sinistro a giro a fil di palo per il raddoppio nerazzurro.

Foto: Instagram Inter