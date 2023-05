Anniversario della tragedia di Superga: il 4 maggio allenamenti aperti al Filadelfia

La città di Torino e il club granata si preparano per il 4 maggio a distanza di 74 anni dalla tragedia di Superga. La società ha organizzato una seduta a porte aperte al Filadelfia, con la squadra di Ivan Juric che scenderà in campo a partire dalle ore 13. Dalle 10, però, i tifosi potranno accedere al Cortile della Memoria con ingresso da via Filadelfia. Sempre in mattinata, alle 10.30 è prevista la commemorazione presso il Cimitero Monumentale, mentre alle 12.15 verrà inaugurato il Parco Mazzola in piazza Galimberti. Nel pomeriggio, invece, il clou delle celebrazioni sarà ovviamente a Superga: don Riccardo Robella officerà la messa nella basilica, il difensore Alessandro Buongiorno avrà l’onere e l’onore di leggere i nomi degli Invincibili davanti alla lapide in ricordo di Mazzola e compagni.

Foto: twitter Torino