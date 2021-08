Il Napoli ha scelto André Zambo Anguissa per la mediana. Il centrocampista camerunense, classe 1995, arriva in azzurro dal Fulham in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Un nuovo innesto per Spalletti che avrà a disposizione un centrocampista di forza e quantità.

Foto: Instagram Anguissa