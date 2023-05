Anguissa sfonda il muro Inter, pari di Lukaku. Perla di Di Lorenzo e sigillo di Gaetano: 3-1 Napoli

Il Napoli Campione è tornato a vincere, battendo l’Inter che aveva interrotto a gennaio la lunga imbattibilità azzurra in campionato. Gran gol di Zambo Anguissa per sbloccare il risultato al 22’ del secondo tempo con una girata imprendibile dopo un passaggio di Zielinski in piena area di rigore. Poi il pareggio di Lukaku, il raddoppio di Di Lorenzo e il tris di Gaetano per un finale pirotecnico L’Inter era rimasta in 10 al 41’ del primo tempo per un’ingenuità di Gagliardini, doppio giallo per fallo sullo stesso Anguissa, giallo che il centrocampista avrebbe meritato poco prima per un fallo su Kvaratskhelia. Il Napoli aveva sfiorato il gol in due occasioni con l’ispiratissimo Anguissa e aveva rischiato una sola volta su un tiro in pieno recupero di Lukaku finito sull’esterno della rete. Nella ripresa, un minuto prima della svolta, il Napoli aveva sfiorato il vantaggio con un destro a giro di Kvaratskhelia ottimamente respinta da Onana. Ancora prima Inzaghi aveva mandato in campo Acerbi e Brozovic per Bastoni e Barella, subito dopo il gol del vantaggio Spalletti ha risposto con Simeone e Raspadori per Osimhen ed Elmas. Finale scoppiettante: un salvataggio sulla linea del Napoli, un’occasione sprecata da Raspadori e il raddoppio di Simeone annullato al 34’ per precedente fallo di Zielinski. L’Inter ha trovato il pareggio al 37’ con un cross di Dimarco (subentrato a Correa in precedenza, dal 35’ in campo anche Lautaro Martinez). Ma il Napoli non si è perso d’animo e ha trovato il raddoppio al 40’ con una perla di Di Lorenzo, sinistro imprendibile da fuori area per il 2-1. In pieno recupero, dopo un errore di Simeone a porta vuota, al 49’ il tris Napoli con Gaetano in contropiede.

Foto: Instagram Napoli