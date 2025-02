Anguissa possibile sacrificato: Conte pensa all’Inter

Nonostante l’attenzione in casa Napoli dovrebbe essere tutta rivolta alla sfida contro il Como, il club partenopeo pensa anche al match contro l’Inter. Conte, infatti, sfiderà la sua vecchia squadra il 2 marzo e, proprio per questo motivo, starebbe pensando di lasciare fuori alcuni giocatori nella delicata partita contro il Como. Su tutti c’è il nome di Anguissa che fino a questo momento ha preso 4 cartellini gialli e, scendendo in campo nella prossima di Serie A, potrebbe rischiare di saltare l’importante scontro diretto con i nerazzurri. Attenzione, dunque, ai possibili cambi di formazione, con il tecnico italiano che potrebbe lanciare uno tra Billing e Gilmour.

FOTO: Instagram Napoli