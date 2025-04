Il Napoli conduce 1-0 al sul Bologna al termine della prima frazione di gioco al Dall’Ara. Gli Azzurri si sono portati in vantaggio al 18′ con il sesto gol in campionato di Anguissa che sfrutta un errore di Lucumi su un lancio di Di Lorenzo per Lukaku e si auto lancia verso la porta di Skorupski. Il camerunense sfila via a Holm e Miranda, scarta il portiere polacco e deposita in rete.

Foto: Instagram Napoli