Anguissa: “La rovesciata? Non era prevista, mi è andata bene. Non dovevamo prendere il 3-3”

24/10/2026 | 20:47:47

Le parole di Zambo Anguissa a Dazn dopo il pari contro la Roma: “La verità è che il mister è sempre uno molto positivo, ci crede molto nella sua squadra e proviamo pure noi a essere positivi. Però, alla fine, quando sei sul 2-0, poi finisci sul 2-2 e fai il terzo gol, per me non devi prendere il 3-3 alla fine. Sono stati bravi loro a fare questo terzo gol. Rimaniamo positivi e andiamo avanti. Il gol? Io ho visto la palla, l’ho colpita bene e alla fine è andata bene. La verità è che non posso dire che fosse previsto”

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