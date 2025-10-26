Anguissa il gigante del Napoli. Mai rinnovo fu più opportuno ﻿

26/10/2025 | 15:04:08

Franck Zambo Anguissa ha dimostrato, ancora una volta, di essere il gigante del Napoli. Non soltanto per il gol, pesantissimo, che ha chiuso la pratica con l’Inter, ma anche per il rendimento – tutto muscoli e sostanza – che permette di fare la differenza. La scorsa primavera c’era stato un momento di riflessione di Anguissa, come se volesse verificare la possibilità di fare un’esperienza altrove. Ma alla fine ha prevalso il desiderio di restare a Napoli dopo due scudetti in tre stagioni, assoluta sintesi di un grande potenziale espresso senza soluzione di continuità. E così il famoso contratto in scadenza nel 2027 è stato prolungato e blindato, l’epilogo migliore che rappresenta un premio al rendimento che non ammette discussioni. Anguissa è sempre più protagonista dentro il Napoli: definito giustamente uno degli insostituibili azzurri, mai rinnovo fu più opportuno.

Foto: Instagram Napoli