Anguissa: “Ho scelto Napoli senza pensarci due volte, è una città che vive di calcio”

Zambo Anguissa. nuovo centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo, per parlare di svariati argomenti. Di seguito le sue parole.

Sulla sua scelta di approdare all’ombra del Vesuvio

”Ho capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta per me perché ho avvertito subito la fiducia di tutti, quando è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte ad accettare. In questo momento non penso al contratto, mi interessa giocare. Sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato. Sono felicissimo di essere qui a Napoli, vedremo ciò che accadrà, ma ora penso al campo e a dare il massimo ogni volta che giocherò”.

Sullo Scudetto

“Napoli è una città che vive di calcio, come Marsiglia, e sono felice di essere qui, ci sono tifosi eccezionali. Pensiamo però gara dopo gara, solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Scenderemo in campo per vincere, questo posso assicurarlo. Abbiamo voglia di riscatto, a Firenze sarà una partita importante contro un avversario di qualità”.

