Anguissa e McTominay sciupano: il Napoli è banale e non sfonda (0-0)
04/11/2025 | 20:40:46
Il Napoli si ferma ancora in Champions e sbatte sull’Eintracht Francoforte al Maradona, finisce 0-0 con i tedeschi. Dopo un primo tempo fatto di sbadigli e poche occasioni la squadra di Conte ha provato nella ripresa ad alzare i giri del motore, sciupando alcune chance. Il Napoli è andato vicino al vantaggio al 76′. Elmas trova Anguissa solo in area: il centrocampista, dal limite dell’area piccola, calcia malissimo, forse sorpreso dal passaggio, occasione svanita. Una grossa occasione per la squadra di Conte arriva nel finale, verso l’83’. Anguissa va via sulla destra e serve McTominay che si ritrova solo in area: lo scozzese calcia altissimo sopra la traversa, divorandosi il goal del vantaggio. Al Maradona non si va oltre lo 0-0, i campani vanno a quota 4 punti.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (74′ Lang), McTominay; Politano (65′ Neres), Hojlund, Elmas. All: Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson (79′ Skhiri), Chaibi, Brown; Bahoya (65′ Knauff), Gotze; Burkardt. All: Dino Toppmolle
