Anguissa è diffidato: prende quota Billing dal 1′

Nonostante si trattai di una gara molto importante per il Napoli, contro il Como potrebbe arrivare qualche cambio di formazione. Su tutti, l’indiziato numero uno sarebbe Anguissa che, nelle ultime gare, è apparso meno brillante, ma soprattutto porta sulle spalle il peso della diffida. Se contro la compagine di Fabregas dovesse arrivare il cartellino giallo, Conte sarebbe costretto a rinunciare al centrocampista nello scontro diretto con l’Inter, in programma per sabato 1 marzo. Dunque, momenti di riflessione importanti per il tecnico italiano che dovrà scegliere in maniera meticolosa che far scendere in campo dal 1′ di gioco. Proprio per questo motivo, a prendere quota potrebbe essere Billing. Si tratterebbe dell’esordio stagionale per il centrocampista che sta già iniziando a scaldare i motori.

FOTO: Instagram Napoli