Anguissa due volte pericoloso, Napoli-Inter senza gol all’intervallo. Espulso Gagliardini

Finisce a reti bianche la prima frazione tra Napoli e Inter. I padroni di casa fanno la partita e cercano la porta al 12’ con Anguissa ma la palla esce fuori di un nulla. Al 19’ Gagliardini mette a terra Di Lorenzo prendendosi il cartellino giallo e quattro minuti dopo il centrocampista italiano rischia di lasciare i suoi in dieci atterrando Kvaratskhelia lanciato in contropiede, ma viene graziato da Marinelli che gli evita un sacrosanto secondo giallo. Nel finale di tempo si fa vedere anche Lukaku che però viene murato al momento del tiro. Al 41’ la svolta della prima frazione, Gagliardini atterra Anguissa a centrocampo e stavolta non ci sono attenuanti, secondo giallo e rosso con Inzaghi impietrito sulla panchina.

Foto: Instagram Gagliardini