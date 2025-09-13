Anguissa: “Dopo la sosta è sempre una incognita. Bravi a portare a casa i 3 punti”

13/09/2025 | 23:29:16

Franck Anguissa, centrocampista del Napoli ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Firenze.

Queste le sue parole: “Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui”.

Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City? “Stiamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest’anno”.

Foto: Instagram Napoli