Anguissa: “Dispiace per la sconfitta di ieri, siamo tutti con Mario Rui. Coppa d’Africa? Un onore giocarla”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Zambo Anguissa ha parlato anche della sconfitta di ieri sera con lo Spartak Mosca e della Coppa d’Africa che si terrà il prossimo gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta con lo Spartak Mosca

“Ci dispiace per il risultato di ieri, volevamo vincere ancora dopo diverse vittorie di fila. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica e dimenticare lo Spartak. Fa male perdere, non vogliamo perdere mai e giochiamo sempre per vincere. Con la Fiorentina sarà una partita importante”.

Su Mario Rui

“Siamo un gruppo unito e questa è una nostra caratteristica. Quello che ci siamo detti a fine gara resta in spogliatoio ma siamo tutti con Mario Rui, guerriero e grande combattente. Spalletti ci ha detto di proiettarci alla prossima partita dopo averci mostrato gli errori commessi con lo Spartak. Il mister ci tiene sempre sul pezzo e in Europa League ci sono tante gare ancora, la qualificazione è ancora aperta, dobbiamo rimanere concentrati”.

Sulla Coppa d’Africa

“Sarà difficile lasciare i miei compagni a gennaio, lo stesso varrà per Koulibaly, Osimhen ed Ounas, ma per noi è un onore disputare questa competizione. Ci tengo a sottolineare comunque che il Napoli ha grandissimi calciatori in organico. Sono convinto che grazie alla mentalità e alla forza mentale della squadra si può continuare a vincere perché è la squadra che fa i calciatori, l’importante è il collettivo. Sono convinto che anche senza noi il Napoli continuerà a fare la differenza perché ha calciatori forti”.

Foto: Instagram Anguissa