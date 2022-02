Anguissa deluso dopo l’eliminazione del Camerun dalla Coppa d’Africa: “Sono triste, il calcio a volte è crudele”

Il Napoli presto riavrà a disposizione Anguissa. Il Camerun è infatti stato eliminato dalla Coppa d’Africa in semifinale ai rigori dall’Egitto. Ecco le parole del centrocampista deluso dopo l’eliminazione: “Sono deluso e triste, il calcio a volte è crudele. Per me non ha vinto il migliore in campo, con tutto il rispetto. Ma sono comunque felice perché si è visto un Camerun che ha dato tutto fino alla fine, uscendo a testa alta. Non abbiamo rimpianti, sono orgoglioso dei miei compagni perché hanno dato il massimo e anche dei nostri tifosi che ci hanno spinto per 120 minuti. L’Egitto ha cercato i rigori, noi non siamo riuscito a sbloccarla prima. Si vince insieme e si perde insieme, bisogna saperlo accettare e rialzarsi. È quello che faremo”.

FOTO: Twitter Napoli