ANGORI, DA PISA ALL’UNDER 21. SOGNANDO LA SERIE A

Il Pisa viaggia verso il sogno del ritorno in Serie A. La compagine di Pippo Inzaghi è seconda, con un buon margine da difendere sullo Spezia e il sogno del grande salto non è più irrealizzabile. Una stagione bel fatta per la compagine toscana, che ha visto il club della “torre” lanciare e far esplodere tanti giovani. Tra questi c’è il giovane Samuele Angori, il terzino classe 2003, originario della Fratta Santa Caterina, che partito dai dilettanti e arrivato in serie B adesso si prepara al debutto con l’Under 21 di Carmine Nunziata. Una stagione strepitosa la sua, condita da 30 presenze, 2 gol e 4 assist in campionato, diventando elemento fisso della compagine di Inzaghi.

Esterno completo, Angioni può giocare sia da terzino in una difesa a 4 che come laterale tutta fascia in un 3-5-2. Bravo sia in fase difensiva che in quella di spinta, è dotato di un buon piede, come visto, grazie ai 4 assist messi a referto. E’ un elemento di spessore che può far bene anche in massima serie e può essere utile al calcio italiano.

Angioni è al suo primo anno tra i cadetti. Nel 2023-24, la prima stagione tra i professionisti, aveva sbalordito tutti in Serie C. Infatti, in prestito dall’Empoli al Pontedera ha fatto benissimo con 35 partite 3 gol e 7 assist. Storia particolare la sua visto che dopo pochi mesi aveva già dimostrato che la C per lui era troppo stretta e a gennaio 2024, l’Empoli interruppe prestito con il Pontedera per mandarlo alla Reggiana in Serie B, per farlo adattare subito alla Serie B.