Angelozzi: “Vogliamo tenere tutti, valuteremo solo offerte importanti”

03/07/2025 | 21:40:02

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato anche di mercato, soffermandosi così su Nadir Zortea: “Lui è un giocatore forte sul quale c’è stato un investimento importante, se arriva un’offerta la valutiamo ma l’intenzione è quella di tenere quasi tutti. Poi va capito se i giocatori vogliono rimanere o vogliono andare via. Devi ascoltare anche le lamentele perché a me i giocatori con il mal di pancia non mi piacciono. Chi sta a Cagliari deve restare con la voglia, chi non la ha valuteremo il da farsi”.

Foto: Instagram Cagliari