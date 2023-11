Angelozzi su Soulé: “Se la Juve lo rivorrà a gennaio, ci siederemo al tavolo per discuterne”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato prima della sfida contro il Torino, in Coppa Italia, tornando anche sul black out contro il Cagliari che è costato punti importanti ai ciociari: “I ragazzi sono dispiaciuti, ma non c’è stato nessuno shock. Siamo una squadra giovane e può succedere qualcosa di strano, come è successo a Cagliari”, ha detto ai microfoni di Sportmediaset.

Sul ritorno di Soulè alla Juve: “Abbiamo un gran rapporto con la Juve, ci ha dato tre giocatori bravi e ad oggi non c’è stata nessuna richiesta. Se ci sarà ci siederemo al tavolo a discuterne. In estate lo hanno dato a noi perché si fidavano di noi. Argentina o Italia? Noi consigli non ne diamo, è una scelta del ragazzo, tocca a lui, deve scegliere liberamente”

Foto: Instagram Soule