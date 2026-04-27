Angelozzi: “Palestra terzino migliore d’Europa, sentirete parlare di Mendy”

27/04/2026 | 18:30:28

Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn del direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi prima del fischio d’inizio del match della Domus contro l’Atalanta. “Il Cagliari è una società che guarda ai giovani, qui possono valorizzarsi e rendere al massimo. La società tratta i giovani in un certo modo e hanno possibilità di emergere. Oggi esordisce Mendy, un ragazzo 2007 di cui sentirete parlare. Confermo quanto avevo detto, è il miglior terzino in Europa per me. Marco ha dimostrato quanto vale sia nel Cagliari che in Nazionale. Lui è un ragazzo meraviglioso”.

Foto: Instagram Cagliari