Angelozzi: “Luperto? Decisione mia e di Giulini, Pisacane non era d’accordo. Prati ha chiesto la cessione”

04/02/2026 | 15:49:08

Il direttore dell’area tecnica del Cagliari Guido Angelozzi ha commentato il mercato appena concluso: “Ci sono stati 7 giocatori in entrata e 7 in uscita, abbiamo attuato la linea di puntare sui giovani come annunciato in estate prima dell’inizio del campionato. Abbiamo avuto tanti gravi infortuni come Belotti e Felici, ma anche Deiola e Folorunsho; abbiamo preso Dossena e Sulemana, due prestiti, come primo passo. Di seguito la strategia di cercare dei giovani anticipando i tempi per fargli ambientare in questi mesi ed essere pronti l’anno prossimo, ma alcuni saranno utili da subito come Albarracìn e Raterink. Avevo detto che era incedibile, non mi nascondo, è un mio figlioccio e da giovane era con me a Lecce. Nel mercato però succedono degli imprevisti, abbiamo ricevuto una richiesta con una somma importante e si è deciso di cederlo, era un’affare per la società. Su Prati e Luvumbo, ho letto diverse cose sul fatto che avessimo sbagliato. Su Prati, ultimamente, sono cambiate le gerarchie con Gaetano davanti alla difesa che sta dimostrando di essere superiore; Prati dunque ha chiesto di andare via. Luvumbo ha perso il posto da titolare e voleva cambiare aria. Lo ringrazio e gli faccio un in bocca al lupo, è un professionista serio e se lo merita. Luperto è un giocatore forte ma quando si fanno le scelte, anche rischiose, bisogna accettarle. La sua cessione è una scelta mia e di Giulini, Pisacane non era d’accordo”.

Foto: Instagram Cagliari