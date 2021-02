Angelozzi (dt Frosinone): “Avrei voluto Murgia e Sprocati”

In conferenza stampa il direttore dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato anche di mercato, facendo i nomi di due elementi che avrebbe voluto in Ciociaria.

Queste le sue parole: “Avrei voluto due calciatori che abbiamo trattato ma poi non si è fatto nulla: uno è Murgia col quale abbiamo parlato per tanto tempo ma alla fine ho preferito non prenderlo perché non riuscivamo a far quadrare le cose e così abbiamo preferito puntare sui nostri a centrocampo. L’altro l’ho trattato per una settimana, era Sprocati ma lui non voleva venire ed io stavo facendo una forzatura. Perché chi viene a Frosinone deve farlo con la voglia giusta. E allora ho preferito lasciare andare quella trattativa. Mi è dispiaciuto perché è un ottimo elemento”.

