Angelozzi, ds Cagliari: “Abbiamo rifiutato diverse richieste per Caprile”

04/09/2025 | 12:31:38

Nella conferenza stampa appena conclusa, il direttore sportivo del Cagliari, Angelozzi, ha tirato le somme e svelato alcuni retroscena sui prezzi pregiati della rosa cagliaritana: “Caprile è un giocatore che ha avuto diverse richieste ma la società ha fatto muro e non ha accettato le offerte. È un punto forte della società.” Su Folorunsho: “ha maggiore esperienza rispetto ad altri giocatori in rosa, grande qualità e siamo stati bravi a portarlo a Cagliari”.

Foto: Instagram Cagliari