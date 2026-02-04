Angelozzi: “Caprile è nostro, dipende da noi se tenerlo o no. Kilicsoy? Siamo sulla buona strada per riscattarlo”

04/02/2026 | 22:05:13

Il Ds del Cagliari, Guido Angelozzi, ha parlato a Sky commentando il calciomercato dei sardi.

Queste le sue parole: “Caprile è nostro, lo abbiamo riscattato e dipende da noi se tenerlo o no. Kilicsoy è invece in prestito e ha un diritto di riscatto, secondo me siamo sulla strada buona per riscattarlo”. Questo Cagliari, che gode di ottima classifica, dove può pensare di arrivare?

Prosegue e conclude così Angelozzi: “La Serie A è difficilissimi, i club sono tutti attrezzati. Salvarsi è dura, vedete che c’è la Fiorentina a lottare per non retrocedere, pur partendo per fare un campionato da qualificazione alle coppe. Il Cagliari come prima cosa deve raggiungere la salvezza, è il primo obiettivo. Poi magari si può aspirare a qualcosa di più”.

Foto: sito Cagliari