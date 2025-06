Angelino, l’offerta Al Hilal alla Roma: 18 milioni più bonus

09/06/2025 | 10:38:39

L’Al Hilal ha fretta di regalare i rinforzi a Simone Inzaghi, a maggior ragione dopo il naufragio della trattativa per Victor Osimhen. Stanno andando avanti i dialoghi con la Roma per Angelino, notizia anticipata ieri da Gianluigi Longari, diventato il primo nome per la fascia sinistra. Nulla da fare per Theo Hernandez, che ha respinto qualsiasi tentativo malgrado una faraonica proposta di ingaggio. Per Angelino si potrebbe arrivare a un rapido accordo per una ventina di milioni, bonus compresi. C’è l’avallo di Simone Inzaghi che apprezza l’esterno mancino evidentemente non più intoccabile in casa giallorossa.

Foto: Instagram Angelino