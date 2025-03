Angelino: “L’Athletic è una grande squadra, ma all’Olimpico possiamo fare risultato”

L’esterno della Roma, Angelino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Athletic Bilbao.

Queste le sue parole: “Penso possa essere una serata speciale per tutti. Giochiamo in casa e per questo abbiamo la possibilità di fare un grande risultato prima di andare in Spagna per il ritorno. Ci aspetta una sfida difficile ma abbiamo lavorato bene e la squadra è pronta”.

Gli avversari l’hanno definita come un ‘top’. “Mi piace quando altri giocatori parlano bene di me. Significa che sto lavorando bene. Devo continuare a rimanere concentrato e fare le cose al meglio che posso”.

Foto: sito Roma