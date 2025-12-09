Angelino e Wesley si allenano in gruppo. Gasperini ritrova anche Dovbyk

09/12/2025 | 19:05:14

Oggi la Roma si è ritrovata sul campo del centro sportivo Fulvio Bernardini per la seduta di allenamento pomeridiana. Il gruppo si è allenato sotto gli occhi attenti di Gian Piero Gasperini, presente anche Claudio Ranieri. Angelino e Wesley hanno infatti lavorato regolarmente con il gruppo, lasciando ben sperare per un loro impiego nelle prossime partite. Buone notizie anche per Artem Dovbyk, l’ucraino ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. La trasferta europea si avvicina e la Roma punta ad arrivare al match nelle migliori condizioni possibili, sia fisiche che mentali.

foto x roma