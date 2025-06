Angelino-Al Hilal, il volo privato in attesa. E l’ultimo tentativo per Theo

09/06/2025 | 21:10:03

La Roma ha raggiunto un’intesa di massima con l’Al Hilal per il trasferimento di Angelino, operazione da circa 23 milioni bonus compresi. Ma, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, i tempi tecnici stanno complicando l’affare: il mercato in Arabia chiude domani, un volo privato attende Angelino a Roma per portarlo a Parigi, sono ore concitate (come sempre). Una spiegazione è legata anche al fatto che l’Al Hilal, pur avendo Angelino in pugno, spera ancora di convincere Theo Hernandez dopo l’ultimo rilancio.

Foto: Instagram Angelino