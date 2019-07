Angelici conferma: “Almendra-Roma? Contatti tra Burdisso e Petrachi”

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Radio confermando quanto raccontato durante le scorse settimane in merito all’interesse della Roma nei confronti di Agustin Almendra, giovane centrocampista degli Xeneizes: “Se la Roma ha chiesto Almendra? Ho saputo che il direttore sportivo della Roma ha parlato e ha avuto contatti con Burdisso per Almendra, ma non è arrivata una richiesta ufficiale”.

Foto: pasionfutbol