Angel Gomes saluta il Lille: “Siete stati la mia famiglia, vi porterò nel cuore”

20/05/2025 | 09:50:10

Angel Gomes saluta il Lille, il centrocampista attraverso un messaggio ufficiale ha annunciato l’addio ai transalpini che dunque perdono un altro pezzo pregiato. Il suo saluto su Instagram: “Dopo quattro indimenticabili anni al LOSC Lille, è arrivato il momento di salutare. Questo club è stato più di una semplice squadra: è stata una famiglia, una casa e un posto che mi ha plasmato sia dentro che fuori dal campo. Come ogni viaggio, ci sono stati alti e bassi, ma sono davvero grato ai miei compagni di squadra e ai tifosi per essermi rimasti accanto durante tutto questo tempo”. E ai tifosi ha detto: “Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto insieme e grato per ogni momento. Ai tifosi: grazie per il vostro straordinario supporto e per aver creduto in me. Vi sarò sempre grato. Ho sempre dato tutto quello che avevo per la maglia e per tutti voi. Lille avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

FOTO: Instagram Angel Gomes