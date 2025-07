Andreoletti: “Felice del rinnovo a Padova. Papu Gomez? L’ho trovato carico e voglioso di far bene”

12/07/2025 | 20:18:33

Matteo Andreoletti, allenatore del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il rinnovo del contratto fino al 2028 con la compagine veneta.

Di seguito le sue parole: “Orgoglioso per il rinnovo e di fare parte ancora di questa squadra. Cosa dirò alla squadra al primo allenamento? Non ho ancora ben chiaro cosa dire. Il messaggio chiaro sarà quello di partire con entusiasmo. Ci siamo guadagnati quest’esperienza e vogliamo mantenerla. Non vanifichiamo quanto fatto la passata stagione. C’è sempre stata la volontà di rimanere”.

Il Papu Gomez? “L’ho ringraziato personalmente e mi sono confrontato con lui prima della firma dell’accordo. Da parte mia ho trovato un ragazzo straordinario, con una voglia matta di mettersi in discussione. Ha voglia di crescere con i suoi compagni e diventerà, per carisma, un punto di riferimento per la squadra. Non ci sono dubbi che se viene qui, vuole fare le cose fatte bene. Poteva avere altre opportunità in Arabia e dintorni, ma vuole dimostrare di essere ancora un giocatore vero“.

Foto: logo Padova