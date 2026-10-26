Andreoletti carica la squadra: “C’è voglia di tornare protagonisti in positivo”

26/10/2026 | 13:24:45

L’Empoli vuole reagire dopo la sconfitta contro il Vicenza e preparare al meglio la sfida con il Cesena, in programma domani nel turno infrasettimanale di Serie B. Alla vigilia del prossimo impegno, Matteo Andreoletti ha fatto il punto sul momento della squadra, evidenziando la voglia di riscatto e la necessità di migliorare sotto il profilo tecnico.”Abbiamo voglia di scendere in campo e di essere protagonisti in positivo, cosa che nella scorsa gara non siamo stati. C’è la voglia di tornare a giocare per fare una prestazione gagliarda contro una squadra che vorrà dire la sua dopo aver perso il derby con il Modena. Noi, però, abbiamo le caratteristiche e la volontà per disimpegnarci al meglio”.L’allenatore azzurro ha poi aggiornato sulla situazione della rosa, sottolineando i segnali incoraggianti arrivati dall’infermeria: “Arriveremo al confronto stando bene, abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori. Chiaro che qualcuno non sarà al 100% e non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma il fatto di avere tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione di Curto squalificato, è uno degli spunti più positivi per questa gara”.Andreoletti ha infine individuato gli aspetti sui quali l’Empoli dovrà lavorare per uscire da questo momento. “Penso che in questo momento non basti più il solo impegno per uscire da questa situazione. Dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’abnegazione i ragazzi sono stati encomiabili. Però la Serie B non ti permette più di accontentarti dell’impegno, ma devi alzare il livello dal punto di vista tecnico. E anche dell’attenzione, perché non possiamo avere amnesie o commettere errori palesi come accaduto nella scorsa partita”.La richiesta alla squadra è chiara: intensità, determinazione e maggiore qualità nella gestione del pallone. “Abbiamo la voglia di fare una prestazione di grande intensità, che abbiamo sempre avuto, grande determinazione, ma anche una gara qualitativamente superiore rispetto a quella con il Vicenza”. L’Empoli cerca così una risposta immediata sul campo per lasciarsi alle spalle l’ultimo risultato negativo e riprendere il proprio cammino in campionato.

Foto: instagram Andreoletti