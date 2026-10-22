Andreoletti avverte il Vicenza: “Di neopromossa ha solo la categoria. Suderemo sette camicie”

22/10/2026 | 12:47:05

Matteo Andreoletti si prepara alla sfida contro il Vicenza, appuntamento che aprirà l’ottava giornata di Serie B. L’allenatore vuole tornare alla vittoria dopo un periodo complicato e chiede alla sua squadra una prova di carattere, consapevole delle difficoltà che presenterà l’avversario.“Il campionato è lunghissimo, non è un risultato positivo adesso che svolta il torneo, ma abbiamo voglia di dare risposte, a noi e ai tifosi: abbiamo voglia di tornare a vincere, la vittoria manca da troppo tempo, ma siamo consapevoli di avere davanti un avversario esperto, che di neopromossa ha solo la categoria. Dovremmo sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa i tre punti”, ha dichiarato Andreoletti alla vigilia.Il tecnico ha poi analizzato l’atteggiamento mostrato nell’ultima partita, indicando la strada da seguire per crescere: “Ad Ascoli ho visto un atteggiamento importante, questo deve essere le fondamenta su cui costruire la nostra stagione, ma ovviamente la mia ambizione è vedere una squadra che migliora di giorno in giorno: l’atteggiamento, ne sono certo, sarà sempre straordinario da parte dei ragazzi, non ci tradiranno mai, ma mi aspetto qualcosa di più anche con la palla”.Sul fronte della rosa, Andreoletti spera di recuperare più giocatori possibili in vista degli impegni ravvicinati. L’unica situazione ancora da valutare riguarda Yepes, alle prese con una distorsione alla caviglia: “La questione più complicata è quella di Yepes, che ha avuto una distorsione alla caviglia, la sua situazione è in divenire, ma abbiamo recuperato Romagnoli, Distefano, Monaco… ci son tutte le condizioni per avere una squadra che dà soluzioni non solo nell’undici ma anche nei cambi”.Infine, parole importanti sul rapporto con il gruppo: “È una squadra che è un piacere allenare, è spettacolare, qui ho ragazzi di alto valore tecnico e umano: sto proprio riscoprendo il piacere di fare l’allenatore, è bello vivere il campo ma anche il fuori campo. Mi sto innamorando di questa squadra, la sento già mia”.

Foto: ig Andreoletti