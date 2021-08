Andreazzoli: “Tre punti che valgono tanto, ecco cosa avevo detto ai miei giocatori”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la bella vittoria sul campo della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria

“Che sia una serata storica mi interessa il giusto, mi interessano i tre punti e farli in questo stadio contro questa squadra vale molto di più. Sono contento per i ragazzi, gli avevo detto che si poteva fare: due gambe, due braccia ed un cuore per contrastare dei campioni che dovremmo affrontare non solo stasera. Si può fare, questo è quello che dobbiamo portare a casa dopo stasera”.

Su Ricci

“È inutile parlare dei singoli, Ricci è un ragazzo interessante e si deve mettere a disposizione come sta facendo. Ha grandi margini di miglioramento ma la squadra è molto importante, Ricci senza squadra stasera avrebbe raccolto poco”.

L’analisi

“Abbiamo fatto settanta attacchi contro i settantanove della Juventus. Dare una mentalità è questione di tempo, questo tempo lo puoi accorciare facendo risultati come quello di stasera. Se il risultato arriva con il bel gioco tanto meglio. E’ un gruppo di ragazzi incredibile, abbiamo fatto dei test di entrata quest’anno e avevano dei numeri impressionati. Stamani avevo detto alla squadra che poteva essere una serata da raccontare ai genitori, ai figli. E’ un regalo che ci volevamo fare, ho detto anche all’intervallo di non perdere questa occasione”.

Foto: Twitter Empoli