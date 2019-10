Andreazzoli: “Tanti errori commessi, ma non solo da me. Il rapporto con Preziosi? Cose private”

Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta contro il Parma ai microfoni di Sky: “Gli episodi segnano sempre, comunque sia abbiamo perso il confronto con una squadra che stasera ha dimostrato di essere più precisa, più determinata, più forte di noi. Il Parma ha meritato di vincere, anche se il punteggio sarebbe potuto essere un po’ diverso, magari con qualche regalo in meno e qualche situazione favorevole in più”.

Eppure l’approccio era stato buono.

“Anche all’inizio il Parma è stato più bravo di noi, ci ha messo pressione. Col passare dei minuti abbiamo guadagnato campo e creato qualche situazione, ma non siamo stati precisi”.

Come è stato per te allenare in queste due settimane sapendo che il tuo presidente ha contattato altri allenatori?

“La gente di calcio sa benissimo come funzionano gli equilibri in queste situazioni. Lo so anch’io, ci sono delle situazioni che portano a delle decisioni. Tutto questo non è sotto il mio controllo, perciò non dovete chiedere a me”.

Dove pensi di aver commesso qualche errore?

“Sicuramente li ho commessi, non c’è una componente che non ha commesso errori. Intorno alla squadra siamo in tanti a lavorare, qualcuno ne ho commessi io, qualcuno ne hanno commessi altri… Forse le valutazioni sono state un po’ sopra le aspettative per quello che la squadra aveva dimostrato a inizio stagione”.

Come sono stati i rapporti tra te e la società in queste ultime due settimane?

“Non posso raccontarvelo, perché sono cose mie e della società”.

La società ti ha rimproverato il fatto di non essere riuscito a trasmettere determinazione alla squadra?

“La squadra non ha dimostrato determinazione in talune gare, più che ha altro ha dimostrato qualche pecca, un po’ per colpa mia, un po’ per colpa di chi va in campo. Ma la determinazione non è mancata, quindici giorni fa avremmo strameritato col Milan. Oggi ci abbiamo messo molto del nostro, il Parma ha segnato 5 gol su 7 tiri in porta…”.

Foto: Genoa Twitter