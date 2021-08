Andreazzoli sul mercato: “Piena sintonia con la società. Pinamonti? L’ambiente Empoli può essere il posto ideale”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, alla vigilia del match di campionato contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore si è soffermato anche sul mercato della sua squadra. “L’auspicio di tutti quelli che fanno il mio mestiere è avere una rosa ben definita, ma dobbiamo fare i conti con il mercato. Pensiamo di avere le idee chiare per quello che si può fare. Tutto questo viene fatto in sintonia cercando di sbagliare il meno possibile”. Poi sul nuovo acquisto Pinamonti: “Come caratteristiche può andare a “fare a cazzotti”, sotto l’aspetto tecnico può fare diverse cose, ha il peso per farlo e la disponibilità giusta. Tutti sono ad aspettare questa esplosione che può avvenire da un momento all’altro. L’ambiente Empoli può essere il posto ideale”.

