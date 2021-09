Andreazzoli: “Siamo partiti bene, poi sono emerse le qualità della Samp. Dobbiamo essere più concreti”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta interna per 0-3 contro la Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita

“Credo che nel primo tempo abbiamo giocato una partita di livello contro una squadra forte che a livello individuale ha tanta qualità. Farla contro questa squadra è un dato di merito che attribuisco alla mia squadra. Chiaramente bisogna concretizzare quello che fai perché il ritmo non può essere sempre quello e quando cala esce fuori la qualità degli avversari. Credo che abbiamo pagato un po’ questo, penso che non ci fossero dubbi sul fatto di avere un gol all’attivo nel primo tempo. Questo non è successo e ci siamo presentati nel secondo tempo con le qualità della Sampdoria che si sono messe in mostra. Cosa c’è che non va se giocate bene e prendiamo gol? C’è sempre da mettere apposto. Per chi fa il mio lavoro, sono situazioni che si presentano spesso e c’è da lavorare sugli equilibri. Credo che la Serie A abbia bisogno molto di interpretazioni individuali perché quando parliamo di qualità degli attaccanti che presenta questa Serie A è evidente che bisogna contrapporre un’organizzazione tattica e difensiva a cui bisogna dare attenzione ed essere in condizione individuale di contrapporsi”.

Su Tonelli

“Lo abbiamo preso per darci un contributo. Credo che in definitiva non dipenda tanto dalla qualità e dei giocatori ma dalla qualità e della capacità di metterci in difficoltà degli avversari. I difensori di oggi sono gli stessi che hanno giocato a Torino. Non c’è niente di nuovo se non nella considerazione che non dipende sempre e solo da te stesso ma da quello che fanno gli altri. Non parlo solo di Quagliarella che è quasi un mio coetaneo (sorride ndr) ha fatto una gara di altissimo livello”.

Sul rendimento degli attaccanti

“Gli attaccanti hanno contribuito a creare ma a volte hai bisogno di quel quid di buona sorte. Oggi non l’abbiamo avuta, speriamo di averla in futuro”.

