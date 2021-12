Andreazzoli: “Siamo andati sotto ma la squadra non si è disunita, sono soddisfatto”

Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con lo Spezia: “Io credo che bisogna essere contenti per due motivi. Uno è la classifica, che ci ha fatto allungare di un punto sulla retrocessione, l’altro è che questo punto è arrivato con un comportamento eccellente. Siamo andati sotto ma la squadra non si è disunita, ha cercato il pari e la vittoria, siamo soddisfatti. Devo dire che tante volte quando hai, come abbiamo noi, tanto entusiasmo nel cercare risultato pieno attraverso la partecipazione di molti non è difficile perdere equilibrio, e a noi non è quasi mai successo. Siamo stati bravi. Il primo tempo era chiuso, era facile perdere palla e subire contropiedi, ma l’aspetto più interessante è stata la capacità di recuperare subito la palla persa. Siamo più attenti”.

FOTO: Sito Empoli