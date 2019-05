Andreazzoli: “Ho ringraziato i ragazzi. Futuro? Valuteremo con calma. Sugli arbitri e Gattuso…”

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo la cocente retrocessione in Serie B dei toscani: “Siamo soddisfatti perché abbiamo condotto la gara come volevamo. Ho visto un quarto d’ora finale che mi dà soddisfazione. La squadra non è mai mancata, l’applicazione e la voglia dei ragazzi sono da dieci e lode, li ho ringraziati. Futuro? Valuteremo con calma e prenderemo una decisione che starà bene a tutti quanti. Tutto verrà fatto per il bene dell’Empoli. Vorrei fare i complimenti a Gennaro Gattuso, ho sentito la sua intervista. E’ un grande ed è limpido in tutto ciò che fa. Complimenti anche agli arbitri e a Banti, che oggi ha chiuso la propria carriera”.

Foto: sito ufficiale Empoli