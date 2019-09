Andreazzoli: “Rimane l’amarezza, ma sono soddisfatto. Il caldo non ci ha agevolato”

Al termine della partita persa all’ultimo secondo dal suo Genoa contro l’Atalanta, il tecnico rossoblu Aurelio Andreazzoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Dovremo digerire l’amarezza di una gara che sembrava ormai portata a casa e che invece è andata così. La giocata individuale di Zapata, molto bella, ha risolto tutto. Onore a lui, ma sono soddisfatto dell’impegno dei miei ragazzi. Oggi era una giornata nefasta per sviluppare gioco perché c’erano due squadre che volevamo vincere e che non hanno lesinato sforzi. Il caldo non ci agevolato, ma questo credo sia un bello spot per il calcio. Rimane il rammarico perché quando manca il risultato rimane l’amarezza“.

Foto: sito ufficiale Empoli