Andreazzoli racconta Bennacer: “Spostamento come regista merito mio e del mio staff. Somiglia a Paredes”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha raccontato l’evoluzione di Bennacer, regista del Milan protagonista di una buonissima stagione: “Il merito del suo spostamento come regista non va solo a me ma soprattutto al mio staff. Lui ha iniziato come trequartista, e per me lo può fare ancora oggi, ne ha le qualità. Sarebbe più libero da dettami tattici e sarebbe anche più libero, ma da regista va benissimo. In questa stagione è stato sfortunato, con me non ha mai avuto un problema fisico, ha avuto un infortunio particolare, molto complicato. Lui è uno stacanovista, vuole sempre allenarsi e migliorarsi, bisognava tirarlo via dal campo”.

Sull’intesa con Kessie: “Pioli è stato bravo a creare la coppia perfetta, uno organizza e l’altro gioca, si completano. Somiglia a Paredes, Leo è un po’ più alto, ma le doti tecniche e le qualità sono identiche. Una volta a Empoli era in panchina ma doveva entrare per un infortunio ad Acquah, ma aveva scordato la maglia nello spogliatoio. Quando l’ha recuperata il Sassuolo ha pareggiato”.

