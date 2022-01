Andreazzoli: “Match contro l’Inter? Bello affrontare i campioni senza la pressione del campionato, ma ne avrei fatto a meno perché domenica c’è la Roma”

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato della gara in Coppa Italia contro l’Inter ai canali ufficiali della società: “Certamente la Coppa Italia è un fiore all’occhiello perchè permette alla squadra di incrociare i Campioni d’Italia senza la pressione che potrebbe esserci in campionato, ma la partita si giocherà in un momento complicato per noi visto che abbiamo molte assenze. Nel prossimo fine settimana sfideremo in campionato la Roma, quindi ora ne avrei fatto sicuramente a meno…”.

FOTO: sito Empoli