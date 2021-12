Andreazzoli: “L’espulsione di Singo è nata da una chiara occasione da gol, nessuno ci ha regalato nulla”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 con il Torino: “Porto a casa un punto, sono contento di questo. Non penso mai a cosa poteva essere o cosa poteva capitare senza l’espulsione, da lì la gara ha preso una piega diversa. Era chiara occasione da gol, nessuno ci ha regalato nulla. Ho visto un bel Toro nella prima fase e noi con due freni a mano tirati, loro avevano segnato con merito. Dopo siamo stati bravi, non è facile giocare con lucidità in superiorità numerica. Potevamo vincerla, siamo alla ricerca di continuità e di passi in avanti. Quello di stasera è uno di questi, il punto è interessante. Abbiamo mantenuto la calma rischiando solo una volta, in 50 minuti è successo solo una volta”.

FOTO: Sito Empoli