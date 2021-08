Andreazzoli: “Lazio più forte di noi, conto sul supporto dei tifosi”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani (20.45) contro la Lazio valida per la prima giornata di Serie A. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla Lazio

“Hanno un allenatore nuovo, non vedo differenze. La prima gara è sempre di particolare importanza. La aspettiamo con un’ansia positiva per dare il meglio di noi stessi. Mi auguro una bella partita, credo ci siano i presupposti. Noi abbiamo la voglia e magari anche la presunzione di superarci. Questa partita e’ importante e condizionerà gli eventi”.

Sull’Empoli

“A che punto siamo? Per creare una fisionomia di squadra e per tutto quello che c’è da fare, quaranta giorni di tempo sono un’inezia, il minimo indispensabile. Se a questo aggiungiamo qualche difficoltà che abbiamo avuto, con gran parte della squadra che si è fermata per due settimane, il tempo è ancora più relativo. Il tempo è quello che è ma da parte nostra abbiamo necessità di fare in fretta e trovare i mezzi per trovare quel minimo di fisionomia alla squadra, per quanto possiamo pretendere in questo periodo. Poi alle parole devono seguire i fatti: se i ragazzi si rendono conto che i fatti corrispondono alle parole, è tutto più facile. Io devo tramettere loro questa sensazione perché poi sono loro che devono andare sul campo. Questo passa da molte cose, dal lavoro sul campo, dalla capacità di convincimento e di trasmissione di determinati concetti. La strada è lunga per questo e non mi riferisco solo alla tecnica o alla tattica; è una strada tortuosa, ma nel momento che la strada indicata è percorsa, è difficile tornare indietro e rimane un percorso da seguire che facilita il resto”.

Sulla presenza dei tifosi al Castellani

“Il pubblico influenzerà in senso positivo. E tutta un’altra cosa. Speriamo che ci sia il massimo possibile che consentano le regole. Siamo di fronte ad una squadra più forte di noi e abbiamo bisogno di un supporto particolare”.

Foto: Twitter Empoli