Andreazzoli: “La Roma ha grosse qualità. Stiamo raccogliendo il frutto delle esperienze fatte”

Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: “La Roma è forte, lo dicono i fatti. Grosse qualità e fisionomia non indifferente. Un avversario oltremodo pericoloso, vogliamo vedere a che punto siamo e credo sia la partita ideale per avere questo confronto. Noi sapevamo di avere un percorso da completare, ma siamo ben lontani. I tempi sono talmente ristretti che è evidente che dobbiamo ancora avere del tempo per metterci a posto. Siamo arrivati a un momento in cui stiamo raccogliendo il frutto delle esperienze fatte. Non abbiamo fatto cose particolari, ma piccoli passi in avanti. Anche indietro certo ma come detto spesso sono a volte più formativi”.

FOTO: Twitter Empoli