Andreazzoli: “La nostra forza è che nessuno ha i gradi di titolare. Torino? Mi affascina il loro gioco, sarà una gara complicata”

Mister Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra Torino ed Empoli.

Che gara sarà? “Per quanto riguarda le assenze, l’altra sera ho visto entrare Pjaca, Sanabria e Zaza, per cui non mi sembrano grandi problemi. Hanno un organico importante, guidato benissimo, siamo sulla falsariga della partita col Verona. A me questo tipo di gioco affascina molto, onore al merito degli allenatori che riescono a farlo. Sarà una partita complicata perché un po’ diversa dalle altre. Ma qualche esperienza ce la sia fatta e cercheremo di sfruttarla”.

Ci saranno dei cambi? “Andiamo incontro a un periodo denso di gare, per cui dovremo fare un ragionamento in tal senso. Come d’altronde lo abbiamo fatto in passato. Come si diceva l’altro giorno abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giocatori che ti dà la possibilità di sostituirli l’uno con l’altro. L’intenzione nostra sarebbe quella di gratificare tutti i giocatori, vedremo di volta in volta. I gradi da titolare non ce li ha nessuno, forse il portiere per come è andata finora. Per il resto non c’è una linea definita. Sono molto soddisfatto di ciò che sta facendo. Lui è uscito per crampi ed avvalora ciò che la squadra ha fatto anche a Verona”.

