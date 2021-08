Andreazzoli: “Juve senza Ronaldo? Non si strapperanno i capelli, hanno tanti campioni”

Aurelio Andreazzoli, alla vigilia di Juve-Empoli valida per la seconda giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Moralmente stiamo bene, perché le sensazioni e i numeri danno conferma della buona prova contro la Lazio. Ne siamo usciti rafforzati perché abbiamo tenuto botta contro una squadra forte. Sotto l’aspetto fisico credo che l’immagine dei tre secondi successivi al fischio finale danno l’idea di come ci siamo impegnati. I numeri sono ottimi, a conferma di quello che sapevamo durante la preparazione. Come fermare la Juve? Non credo che esistano squadre inattaccabili, noi ci adegueremo e cercheremo di provare a trovare dei punti deboli. Abbiamo coscienza che punti deboli queste squadre ne hanno pochi. Assenza di Ronaldo? Credo non si strapperanno i capelli, hanno tanti campioni. Sono questioni in cui non voglio entrare”.

Foto: Sito ufficiale Empoli