Andreazzoli: “Io e Spalletti? A Coverciano è nato il progetto di lavorare insieme. Luciano ha proposte e personalità per incidere”

22/04/2026 | 11:36:58

L’allenatore ed ex vice di Spalletti, Aurelio Andreazzoli, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Com’è nato il rapporto con Spalletti? Eravamo stati avversari, lui all’Empoli e io alla Massese in Serie C1 l’anno in cui loro hanno vinto la Coppa Italia di categoria, nel 1995: non eravamo nello stesso girone, però ci siamo incontrati in Coppa. Poi abbiamo frequentato il super corso di Coverciano e da lì è nato il progetto di lavorare insieme qualora si fosse presentata l’occasione giusta. Sul fatto che abbia risollevato la Juventus? Ne ero certo: ha un bagaglio ampissimo, ha proposte e ha personalità per incidere, non c’erano dubbi che sarebbe accaduto. Per mettere a posto le cose era solo questione di tempo. La mano si sarebbe vista in fretta e non ci sono dubbi che lui abbia i mezzi per poter arrivare subito al dunque. Poi è evidente che per mettere a posto le cose che ci vorrà ancora un pochino, però molte cose già funzionano. È questione di caratteristiche e lui è uno che si impone sulla squadra, sia come idea che come comportamenti. Adesso la Juventus è una squadra seria che si comporta come il suo allenatore, in maniera seria. Il Milan di Allegri? Se guardiamo la classifica dell’anno scorso e quella di quest’anno, possono essere contenti tutti. Ci sono tanti aspetti da considerare che possono piacere o meno a livello personale, però ciò che rimane è l’oggettività della classifica per la quale tutte le squadre giocano, in particolare quelle di alto livello”.

Foto: sito Genoa