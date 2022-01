Andreazzoli: “In ufficio ho un post-it, lo chiamano ‘La Bibbia’. Roma? Possiamo batterla”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell‘Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo modo di vedere il calcio, dei suoi principi fondamentali.

Queste le sue parole: “Il mio modo di vedere il calcio? Appeso nel mio ufficio c’è un post-it con i cinque principi della fase di possesso (scaglionamento offensivo, penetrazione, ampiezza, mobilità, imprevedibilità) e i cinque della fase di non possesso (scaglionamento difensivo, azione ritardatrice, concentrazione, controllo e limitazione, equilibrio). Sa come chiamiamo quel post-it? La Bibbia”.

Sul campionato: “I giocatori non dimenticheranno mai il modo in cui hanno vinto in casa di Juve e Napoli. E così sfideranno la Roma con la fiducia di batterla”.

Foto: Sito Empoli