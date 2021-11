Andreazzoli: “In casa siamo deficitari, dobbiamo invertire questo trend negativo”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’anticipo della 12a giornata contro il Genoa: “Oggi è il mio compleanno ma non lo festeggio, ho smesso da un po’ perché ormai non conviene più. In casa siamo deficitari, vorremmo riequilibrare le cose: rispetto al passato, stasera abbiamo anche l’aiuto del nostro pubblico per provare ad invertire questo trend negativo”.

Cosa la spaventa del Genoa?

“Il Genoa è una squadra che ha nel DNA la voglia di lottare e di non mollare mai e lo sta dimostrando anche in questo campionato: in diverse partite sono riusciti a segnare verso la fine. Più che pensare a quello che potranno fare loro, mi auguro di poter vedere buone cose dalla mia squadra: stiamo bene, vediamo se riusciremo a comportarci bene sul campo”.