Andreazzoli: “Il Napoli sul piano del gioco non ci ha messo sotto. Battuta una squadra con doti impressionanti”

Andreazzoli dopo la vittoria di Napoli: “Siamo felici per come si è espressa la squadra di fronte ad una squadra che ha delle doti impressionanti. Al di là del gol che arriva da una carambola mi piace proprio l’atteggiamento. La soddisfazione più grande è avere un gruppo di ragazzi che lavorano bene insieme, alterniamo gli uomini ma ci sono componenti che creano una mentalità vincente. Avevo detto che saremmo venuti qui per dire al mondo che ci siamo anche noi, di fronte ad una squadra che gioca un calcio meraviglioso”.

FOTO: Sito Empoli